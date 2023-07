Роналдо официално има нов треньор в Ал-Насър

От Ал-Насър официално обявиха назначаването на своя нов треньор Луиш Кастро. Предполага се, че договорът на португалския наставник е за две години. Неговото пристигане в саудитския клуб означава, че 61-годишният специалист е напуснал поста си в Ботафого.

Освен бразилския отбор, Кастро е водил редица други тимове, сред които Шахтьор (Донецк), Порто, Рио Аве, Чавес, Витория (Гимараеш) и Ал-Духаил. Той заменя на поста временния наставник Динко Йеличич, който беше начело на Ал-Насър след уволнението на Руди Гарсия през април. Смята се, че суперзвездата на “жълто-сините” Кристиано Роналдо е препоръчал своя сънародник пред клубното ръководство. Новият треньор ще има възможността да работи и с други известни играчи като Марсело Брозович и Давид Оспина, като се очаква да бъдат привлечени още реномирани попълнения.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9