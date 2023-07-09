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Спортът по ТВ в неделя (9 юли)

9 Юли, 2023 07:42 577 0

Спортът по ТВ в неделя (9 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (9 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 UFC, Волкановски срещу Родригес МАХ Спорт 2
06.30 Волейбол, САЩ - Франция (мъже) МАХ Спорт 3
07.45 Суперкарс, второ състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1
10.00 Волейбол, Словения - Нидерландия (мъже) МАХ Спорт 2
13.30 Тенис: Уимбълдън, четвърти кръг Евроспорт 2
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, девети етап, мъже Евроспорт 1
14.15 Колоездене, купа Долчини БНТ 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.15 Плажен футбол, световни квалификации МАХ Спорт 3
17.00 Формула 1, Гран при на Великобритания Диема спорт 2
21.30 Спортно катерене: Световна купа в Шамони, трудност, финал, мъже и жени Евроспорт 1
23.30 Волейбол, Куба - Иран (мъже) МАХ Спорт 2
02.00 Наскар, състезание в Джорджия МАХ Спорт 1
03.00 Волейбол, Франция - Германия (мъже) МАХ Спорт 2


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