Спортът по ТВ в четвъртък (13 юли)

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 12, мъже Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.00 Тенис: Уимбълдън, полуфинали, жени Евроспорт 2
18.50 Европейско първенство за юноши, полуфинал БНТ 3
19.30 Тенис: Уимбълдън, полуфинали, жени Евроспорт 2
21.30 Тенис: Уимбълдън, финал, смесени двойки Евроспорт 2
21.50 Европейско първенство за юноши, полуфинал БНТ 3
22.00 Волейбол, Турция - Италия (жени) МАХ Спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
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