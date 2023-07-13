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Спортът по ТВ в четвъртък (13 юли)

13 Юли, 2023 06:45 254 0

Спортът по ТВ в четвъртък (13 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (13 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 12, мъже Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.00 Тенис: Уимбълдън, полуфинали, жени Евроспорт 2
18.50 Европейско първенство за юноши, полуфинал БНТ 3
19.30 Тенис: Уимбълдън, полуфинали, жени Евроспорт 2
21.30 Тенис: Уимбълдън, финал, смесени двойки Евроспорт 2
21.50 Европейско първенство за юноши, полуфинал БНТ 3
22.00 Волейбол, Турция - Италия (жени) МАХ Спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2


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