Нгану ще вземе повече пари за мача с Тайсън Фюри отколкото за цялата си кариера в UFC

Мениджърът на Франсис Нгану, Маркел Мартин, разкри, че той ще спечели пари, които ще променят живота му от сблъсъка му с Тайсън Фюри. Двамата ще се бият на 28 октомври в Рияд, Саудитска Арабия по правилата на бокса. Това ще е дебют на бившия шампион на UFC в тежка категория в бокса.

По подобен начин на Флойд Мейуедър и Конър Макгрегър се сблъскаха в една от най-популярните кросоувър битки. Говорейки за приходите, мениджърът на Нгану каза на журналиста от ММА Ариел Хелуани: „Чантата с парите е толкова голяма, че може просто да я изпусне по пътя към банката. Не знам какво се опитват да кажат хейтърите в момента, но ще се окаже, че грешат отново, това променя живота. Точно това планирахме и визуализирахме, така че сме доволни“, обяви Мартин.

След това Мартин беше попитан дали Нгану ще спечели повече, отколкото във всичките си 14 битки в UFC взети заедно, и той отговори: "О, Боже, многократно“.

Разликата в заплащането между бокса и UFC е нещо, което беше добре популяризирано, като преди това беше отбелязано, че за финалната битка на Нгану с организацията той прибра £440,000. Междувременно няколко месеца по-късно Фюри нокаутира Дилиън Уайт на стадион „Уембли“ и прибра £26,2 милиона.

Но всичко това ще се промени, когато Нгану се бие с Фюри по-късно тази година и ако той успее да направи може би най-голямата изненада в историята на бойните спортове, тогава ще има още огромни чекове, които го чакат.

Francis Ngannou's manager Marquel Martin says Ngannou is making more for the Tyson Fury fight than his UFC purses combined "by far, by multiples" 💰



"The bag is so big, he may actually just drop it on the way to the bank."



▶️ https://t.co/0KOuO25dO7 pic.twitter.com/4GX4OwmqYs