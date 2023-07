Невероятно: 3,5 милиарда гледали представянето на Меси в Интер Маями

Официалното представяне на Лео Меси в Интер Маями е наблюдавано от 3,5 милиарда зрители. Това съобщи пред ESPN Argentina Дейвид Бекъм, който е един от собствениците на клуба от Флорида. Официалната церемония се състоя в нощта на 16 срещу 17 юли.

„Най-великият играч в историята се премести в нашия град и нашия клуб. Привлече много внимание по света, което винаги сме искали. 3,5 милиада души по цял свят са изгледали на живо представянето на Меси. Това е много голям брой“, каза бившият английски национал.

David Beckham: “We have the greatest player in history in our city and in our club, that attracted a lot of attention around the world, something we always wanted. We had 3.5 Billion viewers during Leo's presentation, it was something very big.” @ESPNArgentina 🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Yp79fx2BGf