Баскетболист взе на подбив арабски футболен отбор: Вземете ме, изглеждам точно като Мбапе

Двукратният MVP на НБА - Янис Антетокумбо, взе на подбив свръхамбициозните арабски футболни клубове, които опитват да докарат в Саудитска Арабия световния футболен елит, и реши да се самопредложи на отбора на Ал-Хилал.

“Ал-Хилал, можете да ме вземете. Аз изглеждам като Килиан Мбапе”, написа в профила си в Twitter баскетболистът.

Наистина двамата спортисти имат удивителна прилика, която може да се види от снимката, която публикува играчът от НБА в профила си. Дали “шейховете” ще се възползват, е трудно да се повярва. Предвид тяхната амбициозност обаче нищо чудно съвсем скоро да видим играч от друг спорт, който облича футболната фланелка.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX