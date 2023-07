ПСЖ прие офертата на Ал Хилал за Мбапе - тя чупи рекорда на Неймар

Френският шампион Пари Сен Жермен е приел рекордната оферта на Ал Хилал от 300 милиона евро за голямата си звезда Килиан Мбапе, гръмна Sky Sports. Информацията гласи, че на нападателя му е било разрешено да преговаря директно с клуба от Саудитска Арабия.

Ако сделката стане факт, то Мбапе ще се превърне в най-скъпия футболист в света и ще подобри рекорда на настоящия си съотборник Неймар, за когото парижани платиха 222 милиона евро през 2017-а година. Рекордната оферта на Ал Хилал не е единствената, която в ПСЖ са получили. Към тях са се обърнали клубове с комбинация от оферти, включително пари плюс играчи, но арабският клуб е показал сериозно намерението си, като е предложил рекордна оферта. На „Парк де Пренс“ смятат, че най-малко пет клуба се интересуват от Мбапе, сред които Челси, Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Интер и Барселона.

Сега остава самият футболист да реши дали да премине в Саудитска Арабия. Във Франция пишат, че в Ал Хилал той ще получава огромната заплата от около 700 милиона евро на година, като в нея са включени и рекламните права и сделки покрай евентуалния трансфер.

Парижани не взеха французина на предсезонното си турне в Япония, но въпреки това не поставиха играча в трансферна листа, тъй като смятат, че той се е разбрал да премине в Реал Мадрид следващото лято безплатно. Настоящият договор на Мбапе с ПСЖ е до лятото 2024-а година. Изданието допълва, че Реал може да се изкуши да направи официална оферта за играча, за да е сигурен, че няма да го изпусне отново.

