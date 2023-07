Гюндоган: Дойдох в Барса, за да спечеля Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига

Новият футболист на Барселона - Илкай Гюндоган, коментира целите си относно предстоящия си първи сезон в отбора на каталунците. 32-годишният германец си е поставил за цел да вдигне най-значимите европейски трофеи и сподели, че междувременно не иска да спира да се забавлява.

„Тук съм, за да спечеля Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига. Много съм мотивиран и дойдох тук, за да докажа на себе си, че все още съм способен на това, въпреки факта, че съм на 32 години. Задачата няма да е лесна, но аз обичам трудностите. Дойдох тук да се забавлявам и преди всичко да печеля”, каза Гюндоган, цитиран от испанския вестник Marca.

Полузащитникът сподели още, че намира приемственост след преминаването си от Манчестър Сити. Той оценява факта, че настоящият му треньор - Чави Ернандес, дълго време се е състезавал под ръководството на Джосеп Гуардиола, който в момента е начело на “гражданите”.

“Гуардиола и Чави са една и съща школа. Гуардиола повлия на Чави и неговата игра. Много от това, което правим тук, е подобно на това, което направих в Манчестър Сити. Това също ми дава предимство, ще ми бъде по-лесно да се адаптирам“, каза още 32-годишният полузащитник.

🚨 Ilkay Gündogan: "I'm eager to play with Pedri. He is a great talent and we will play together, close to each other." @mundodeportivo pic.twitter.com/tJooGvHYBG