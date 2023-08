Логан Пол се замеси в сбиване край ринга на Пол - Диас (ВИДЕО)

Логан Пол се оказа замесен в сбиване край ринга по време на битката на брат му Джейк с Нейт Диас в събота вечер. В American Airlines Center в Далас, Тексас, Джейк Пол се завърна към победите на ринга, пращайки в нокдаун Диас в петия рунд по пътя към комфортна победа с единодушно съдийско решение срещу бившата звезда на UFC.

Само часове по-рано, по-големият брат Пол продължи процъфтяващата си професионална кеч кариера, като победи Рикошет на събитието SummerSlam на WWE във Форд Фийлд в Детройт, Мичиган.

Веднага след като приключи битката си, Логан Пол измина пътуването от над 1000 мили с частен самолет, за да присъства на главния двубой на брат си. Забелязан сред присъстващите със свежо насинено око от подвизите му в WWE, Пол седна до ринга, за да аплодира Джейк от тълпата.

Въпреки това, Пол скоро се озова отново в меле край ринга, тъй като кадри, заснети от случаен наблюдател, показаха друг зрител, който се изправи срещу Логан. Все още облечен в облеклото си от WWE от по-рано вечерта, Пол може да бъде видян в клипа да отвръща гневно на словесни нападки, докато действието продължава на ринга на заден план.

Сбиването бързо се разпространи из тълпата и може да се види как един човек се опитва да залюлее стол, преди той да му бъде изтръгнат от друг. Охраната бързо се намесва в опит да възстанови реда, докато замесените страни се блъснаха в преграда, която събориха.

Въпреки разсейващия инцидент извън ринга, Джейк Пол показа уверено представяне в първата си битка след загубата от Томи Фюри през февруари.

