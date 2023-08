Манчестър Сити е отправил оферта от 70 милиона паунда за национал на Бразилия

Манчестър Сити е предложил 70 милиона паунда на Уест Хам за халфа Лукас Пакета, твърди „Глобо“, цитиран от английските медии. Фабрицио Романо потвърждава, че интересът на европейския шампион към бразилеца е съвсем конкретен и той е в трансферния списък на Джосеп Гуардиола.

Двата клуба ще водят директни разговори през тази седмица. Преговорите обаче няма да са никак лесни за „гражданите“, тъй като Уест Хам вече продаде на Арсенал Деклан Райс и Дейвид Мойс няма да иска да загуби и втория си ключов играч в халфовата линия. Точно поради тази причина се очаква лондончани да отхвърлят спомената първа оферта от Ман Сити.

„Чуковете“ привлякоха Пакета само преди година от Лион, когато платиха за него 53 милиона паунда. Бразилецът направи много силен дебютен сезон и записа 41 мача във всички турнири, като отбеляза пет гола и направи седем асистенции.

Манчестър Сити се подсили с Матео Ковачич и Йошко Гвардиол, но пък Гуардиола загуби Илкай Гюндоган и Рияд Марез. Все още има слухове и относно бъдещето на Бернардо Силва, който е желан силно от Барселона и Пари Сен Жермен. Заради всичко това мениджърът на Сити иска да привлече и един атакуващ полузащитник, какъвто е Пакета.

🚨 Man City’s opening bid of £70m is expected to be rejected by West Ham. 💰🚫



How much do you think Lucas Paqueta is worth? 🤔 pic.twitter.com/hbbzrAgueD