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Спортът по ТВ в понеделник (14 август)

14 Август, 2023 07:52 437 0

Спортът по ТВ в понеделник (14 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (14 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

18.00 "Ал Раид" - "Ал Итихад" МАХ Спорт 2
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.00 "Етър" - "Берое" Диема спорт
19.00 "Сампдория" - "Зюдтирол" МАХ Спорт 3
19.00 "Хомбург" - "Дармщад" Диема спорт 2
19.00 "Любек" - "Хофенхайм" Диема спорт 3
19.00 "Регенсбург" - "Магдебург" Нова спорт
21.00 "Ал Етифак" - "Ал Насър" МАХ Спорт 2
21.15 "Крумовград" - ЦСКА 1948 Диема спорт
21.40 "Оснабрюк" - "Кьолн" Диема спорт 3
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън" Диема спорт 2
22.00 "Специя" - "Венеция" МАХ Спорт 3
22.30 "Атлетико" - "Гранада" МАХ Спорт 4


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