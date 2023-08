Меси отново изригна (ВИДЕО)

Интер Маями отнесе с 4:0 Шарлът в мач от 1/4-финалите на Купата на лигите. В спор за място на финала Меси и компания ще се изправят срещу Филаделфия, който елиминира с 2:1 Каретаро, предава gong.bg.

Интер Маями спечели с лекота двубоя с Шарлът, като дежурния си гол вкара Лео Меси. Аржентинецът оформи крайния резултат 4 минути преди края след асистенция на Леонардо Кампаня. Разписаха се още Йосеф Мартинес (12 - дузпа) и Робърт Тейлър (32), а Адилсон Маланда си вкара автогол в 78-ата минута.

Титуляри за тима от Маями бяха и другите две звездни попълнения - бившите футболисти на Барселона Серхио Бускетс и Жорди Алба.



Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB