Саудитският Ал Хилал официално представи Неймар

Бразилската суперзвезда Неймар официално се договори с Ал Хилал и парафира договор за две години с отбора от Саудитска Арабия.

По този начин Ней напуска Пари Сен Жермен, където играе от 2017-а година и отива в Про лигата в Близкия Изток, където вече се подвизават играчи като Кристиано Роналдо, Риад Марез, Карим Бензема, Нголо Канте, Садио Мане, Роберто Фирмино и Джордан Хендерсън.

Ал Хилал ще заплати 60 милиона евро на френския гранд за услугите на бразилския футболист, който пък получи мултимилионен контракт с клуба. Контрактът на Неймар е за две години, в които той ще получи заплати на обща стойност 160 милиона евро.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ