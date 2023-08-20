05.00 UFC, Стърлинг срещу О’Мали МАХ Спорт 2
06.15 Суперкарс, второ състезание в Тейлъм Бенд МАХ Спорт 1
08.15 Лека атлетика: Световен шампионат, Будапеща Евроспорт 1
10.00 Триатлон: PTO Тур, Открито първенство на Азия, мъже Евроспорт 2
11.30 Рали, световен шампионат, Чехия МАХ Спорт 1
12.00 Мото 3, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.15 Мото 2, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
14.00 „Норич“ – „Милуол“ Нова спорт
14.30 „Оснабрюк“ – „Нюрнберг“ Диема спорт
14.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) – „Шалке“ Диема спорт 3
15.00 Мото GP, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
15.25 Колоездене: Хамбург класик, мъже Евроспорт 2
15.30 „Спарта“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 4
15.55 Мото GP, спринт МАХ Спорт 2
16.00 „Астън Вила“ – „Евертън“ Диема спорт 2
16.00 „Лориен“ – „Ница“ Нова спорт
16.30 „Унион“ – „Майнц“ Диема спорт 3
17.00 Рали, световен шампионат, Чехия МАХ Спорт 2
17.00 Лека атлетика: Световен шампионат, Будапеща Евроспорт 1
17.00 Колоездене: "Арктик рейс", четвърти етап, мъже Евроспорт 2
18.00 „Жирона“ – „Хетафе“ МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, Сърбия – Словения (жени) Ринг
18.05 „Монако“ – „Страсбург“ Нова спорт
18.30 „Уест Хем“ – „Челси“ Диема спорт 2
18.30 „Айнтрахт“ – „Дармщат“ Диема спорт 3
19.00 „Черно море“ – „Лудогорец“ Диема спорт
19.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 „Сасуоло“ – „Аталанта“ МАХ Спорт 2
19.30 „Рома“ – „Салернитана“ МАХ Спорт 3
20.00 „Порто“ –„ Фарензе“ Ринг
20.00 ПАОК – „Астерас“ Нова спорт
20.30 „Барселона“ – „Кадис“ МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол, Турция – Азербайджан (жени) МАХ Спорт 1
21.45 „Ланс“ – „Рен“ Диема спорт 2
21.45 „Удинезе“ – „Ювентус“ МАХ Спорт 3
21.45 „Лече“ – „Лацио“ Ринг
22.00 Наскар, състезание в Ню Йорк МАХ Спорт 2
22.30 „Бетис“ – „Атлетико“ МАХ Спорт 4
23.30 Тенис, турнир в Синсинати (финал) МАХ Спорт 1
20 Август, 2023 07:45 463 1
Спортът по ТВ в неделя (20 август)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Стърлинг срещу О’Мали МАХ Спорт 2
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Тушев
08:43 20.08.2023