Джокович не издържа и разкъса дрехите си на корта (ВИДЕО)

Новак Джокович е един от най-добрите тенисисти в историята на този спорт. Той успя да завоюва титлата на Мастърса в Синсинати, след като победи Карлос Алкарас на финала с 2:1 сета в мач, продължил близо 4 часа.

Температурите бяха изключително високи, като и двамата играчи изпитваха затруднения с това, а Ноле дори искаше медицински таймаут, тъй като не се чувстваше добре и изглеждаше сякаш не може да продължи. В крайна сметка сърбинът триумфира, а накрая емоциите бяха силни в него и той буквално разкъса тениската си, показвайки колко тежко му е било.

Tennis Twitter is having a day



Between Coco Gauff’s big tournament win earlier and now an incredible, epic match between Alcaraz and Djokovic — primetime 🎾 putting on a good show for the sport https://t.co/9lTRVFH9Tm