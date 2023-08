Даниел Дюбоа заплаши да нанася удари с глава и колена на Усик

Даниел Дюбоа заплаши да нанася удари с глава и колена, ако е необходимо в битката за титлата в тежка категория, ако това означава да свърши работата срещу Олександър Усик тази събота. Британецът се отправя към Полша, за да се изправи срещу непобедения Усик в задължителна защита на своята супертитла на WBA, с коланите на WBO и IBF, както и с по-малко престижната лента на IBO. И той смята, че може да се наложи да се изцапа с бившия шампион в полутежка категория, за да наложи размера си и да върне коланите обратно в Обединеното кралство.

Дюбоа е огромен аутсайдер за битката, след като спечели редовната си титла от застаряващия Тревър Брайън, преди да се измъкне от защита срещу Кевин Лерена през декември. Той вече загуби като професионалист, като беше нокаутиран с нараняване на окото от Джо Джойс през 2020 г.

Но той е готов да спечели победата независимо от всичко в събота, казвайки пред Seconds Out: „Как искам да свърши? Да спечеля, независимо от средствата. Знам, че вие настоявате за честност, но моят манталитет е да спечеля по всякакъв начин. Каквото е необходимо - удар с глава, колена, каквото имам нужда е наред."

