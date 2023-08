Усик с невероятната телесна метаморфоза! 30 кг. повече от аматьорските години

Олександър Усик премина от полусредна в тежка категория, за да стане шампион. 36-годишният мъж е претърпял невероятна телесна трансформация от аматьорските си дни до днес. Очаква се той да тежи около 101 кг (221 паунда) за битката си срещу Даниел Дюбоа в събота. Това е идентично с теглото му от двете битки с Джошуа, които му донесоха поясите на WBA, WBO и IBF.

Но като аматьор през 2006 г. той тежеше около 30 кг по-малко. Бившият опонент Шон Портър, който сега се бие шест категории под Усик, се изправи срещу украинеца, когато и двамата бяха на 20. Портър спечели в онзи ден.

„През 2006 г. той се би на 165 паунда (74 кг)“, каза Портър пред Sky Sports. „Той се би на Олимпийските игри през 2012 г. в тежка категория (еквивалент на полутежка категория в професионалния бокс). „Баща ми каза: „Познавате ли това име? Спомняш ли си как се би с него като дете? Той е украинецът, когото победихте в Чикаго“. Отвърнах: Какво? Сега се бие в тежка категория? Usyk беше толкова висок, колкото е сега, когато се бихме. Той определено е по-голям, по-тежък, по-силен сега. Тогава не беше кльощав, но не беше толкова едър, колкото е сега."

ОЛИМПИАДА 2012, между 79 и 90 кг.

Коронната слава в аматьорската кариера на Усик дойде през 2012 г., когато той спечели олимпийското злато в Лондон. Левичарят се състезаваше в тежка категория, въпреки че в сравнение с професионалната игра еквивалентното тегло би било полутежка категория.

Той тежеше някъде между 79 и 90 кг. за двубоя си с италианеца Клементе Русо. Интересното е, че когато победи Ей Джей за първи път на стадион Тотнъм Хотспър, той класира своето олимпийско злато като носещо повече удовлетворение от победата в тази битка.

Усик срещу Гловацки, 89 кг.

През 2016 г. Усик се изправи срещу непобедения тогава полски боксьор Кжищоф Гловацки за своята титла на WBO в полутежка категория. Бойното му тегло беше почти същото като четири години преди това, когато записа успеха си на Олимпиадата. Олександър спечели с единодушно съдийско решение след 12 пулсиращи рунда. Тогава той беше много по-слаб човек.

Усик срещу Белю, 88 кг.

Въпреки че той събра твърде много сила за Тони Белю в техния сблъсък в полутежка категория през 2018 г., нокаутирайки британеца в осем рунда, не се беше променило много по отношение на теглото му. Изглеждаше по-широк и със сигурност по-мускулест. Но, изненадващо, той тежеше малко по-малко, отколкото когато се биеше с Гловацки. Докато съперникът му беше с килограм по-тежък.

Усик срещу Уидърспуун, 96 кг.

Беше направено много за първата битка на Усик в тежка категория през 2019 г. Той се изправи срещу Чаз Уидърспуун, който влезе в боя с над 110 кг. Но Усик изглеждаше по-пъргав от опонента си, въпреки разликата от почти 15 кг., която мнозина вярваха, че ще унищожи украинеца. След побой Уидърспуун се оттегли в своя ъгъл след седмия рунд.

Усик срещу Чисора, 98 кг.

За следващия си бой Усик се изправи срещу опитен играч Чисора през 2020 г. Британецът се претегли на 116 кг, докато Усик наклони везните с 98.

Тежестта на Чисора може би беше разликата през този ден, с превъзходната издръжливост и работа с крака на Усик, което му позволи да надмине Дел Бой с единодушно съдийско решение. След това Усик каза на ринга: "Антъни, как си? Идвам за теб, Антъни."

Усик срещу Джошуа I, 99 кг.

Под Антъни той, разбира се, имаше предвид Антъни Джошуа - тогавашният обединен шампион. Усик си проправи път да стане задължителен претендент на WBO и заслужаваше шанса си. Разликата от почти 10 кг между двамата, както и 7 см във височина, добавиха към идеята за среща на Давид и Голиат през 2021 г.

Но Усик надмина шампиона и го разклати няколко пъти през 12-те рунда, за да спечели по точки.

Усик срещу Джошуа II, 101 кг.

За реванша си срещу Ей Джей през 2022 г. Усик излезе с най-големия резултат, който някога сме виждали – малко над 100 кг. Имаше слухове, че е качил допълнителни 15 кг, но те се оказаха неоснователни след официалното претегляне. Запитан за теглото си, Усик се пошегува: „Виждате ли, вашите очаквания не винаги се оправдават“. Усик спечели с разделено съдийско решение в по-равностойно състезание, след като нанесе повече удари на опонента си.

Сега предстои ново предизвикателство. И мнозина смятат, че Усик ще е още по-тежък. Може би 30 кг. Повече отколкото в аматьорските си години.