Свирепа контузия и болки до припадък смразиха US Open (ВИДЕО+СНИМКИ)

Матео Беретини напусна заради свирепа контузия US Open. Нещастието се случи във втория сет в мача срещу Артур Риндеркнеш (Франция). Италианецът бе загубил с 4:6 първия сет, падаше с 3:5 във втория. Той се подхлъзна в опита си да стигне до топката и при падането нарани жестоко глезена си.

Матео започна да крещи силно от болката, което напомни за реакцията на Александър Зверев при тежката му контузия на „Ролан Гарос“ през 2022 година. Беретини се строполи на земята и се превиваше в продължение на няколко секунди.

Matteo Berrettini just took a hard fall during his match vs Rinderknech. Looks to have twisted his ankle #USOpen pic.twitter.com/OuApwk2daY