Григор Димитров след прегазването на Мъри: Съединението прави силата

Българската звезда в световния тенис – Григор Димитров, постигна прекрасна победа над срещу бившия №1 в света и трикратен шампион от Големия шлем Анди Мъри. Хасковлията спечели с 6:3, 6:4, 6:1 и се класира за третия кръг на US Open.

Случайно или не, в интервюто си след мача, той използва фразата, която е изписана на сградата на българския парламент „Съединението прави силата“, точно в деня, в който българските депутати се събират след лятна ваканция, макар и в друга сграда.

„Важно е да имаш екип, който да ти помага с всичко, през което преминаваш, независимо дали е на корта или извън него. Съединението прави силата“, заяви Григор, който бе запитан как той и други опитни тенисисти продължават да се представят на високо ниво и отговори:

„Важно е да се грижиш за тялото си по възможно най-добрия начин, това е ключово. Трябва да имаш и късмет. След толкова много години в Тура винаги има какво ново да научиш, винаги се опитвам да пробвам нещо ново. Годините си текат, но човек не спира да се учи. Мисля, че се наслаждаваме на този етап от кариерата ни, но имаме все още много в резервоара“.

„Много съм доволен от представянето си днес, очаквах да играем пет сета, опитвах се постоянно да си напомням, че този мач най-вероятно ще продължи дълго. Първият сет бе ключов, след това нещата се нагласиха. И двамата познаваме играта си, с Анди сме играли много пъти, той е изключителен боец, страхотен човек. Нещата се решиха от няколко точки, които успях да спечеля, но съм доволен от борбата. Анди успя да се върне от много тежка контузия, това бе добър мач за нас“, допълни Димитров.

