Лейди Гага тръгва на турне, ще има концерти и в Европа

Певицата Лейди Гага обяви, че тръгва на турне през месец юли, като са планирани концерти в Европа, предаде ДПА.

Обиколката на изпълнителката, озаглавена The Mayhem Ball, е в подкрепа на новия ѝ албум Mayhem, излязъл по-рано този месец.

Това е седмият студиен албум на Лейди Гага. Продукцията оглави британската класация за албуми.

"След концертите ми в Сингапур не планирах да правя турне тази година, но невероятният отзвук от новия албум ме вдъхнови да продължа", написа в Инстаграм певицата, чиято истинско име е Стефани Джерманота.

"Всичко се случи супербързо благодарение на Артър Фогъл и невероятния екип на Live Nation, които планираха глобалното турне само за няколко седмици", написа още Лейди Гага.

I wasn’t planning to tour this year after my shows in Singapore but the incredible response to the new album inspired me to keep things going. It came together super quickly thanks to Arthur Fogel and the amazing team at Live Nation, who planned a global tour in just a few weeks.… pic.twitter.com/jqpPWLBOWi