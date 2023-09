Тайсън Фюри се бъзика с мъжеството на Франсис Нгану (ВИДЕО)

Тайсън Фюри беше харизматичен както винаги по време на пресконференцията преди битката си с Франсис Нгану, въпреки че беше малко груб в изказванията си. След като приключиха обичайните процедури за разговори с промоутъри и мениджъри, Фюри взе микрофона и беше забавен както винаги.

„Ти си един добре изглеждащ кучи син", каза Фюри, докато се изправяше, за да започне речта си и посочи плаката на себе си зад себе си. Фюри продължи, като даде заслуженото на Нгану, че прие битката, казвайки: „Всички казаха, че е идиот, за да напусне UFC, а сега той е гений, той ще направи $10 милиона!“

И комплиментите продължиха, когато Фюри каза: „Той е добре изглеждащо момче, наистина го харесвам“. Въпреки че имаше нотка на незрялост в следващите коментари на Фюри, тъй като той каза: „Той е Нгану вероятно има голям ….“ След това Циганския цар шеговито скандираше: „Извани го! Извади го“, когато Нгану се усмихна и стаята избухна в смях.

След това Фюри взе по-сериозен тон, като призна, че не пренебрегва Нгану и че е бил на 12-седмичен тренировъчен лагер за тази битка, докато го направи само шест седмици преди последния си сблъсък с Дионтей Уайлдър.

„Има повече работа за това, отколкото когато и да било преди“, каза Фюри, като обеща, че ще бъде най-добрият, който някога е бил в тази битка. Но сериозният тон на Фюри не продължи дълго, след като той каза на Нгану: „Ако спечелиш, ще мина през ринга, ще ти стисна ръката и ще те изведа на бира.“

Фюри внезапно се сети, че камерунецът не пие и добави: „Без алкохол, разбира се“.

Що се отнася до Нгану, той описа двубоя като сбъдване на една мечта, не просто да се боксира, но да се бие с човека „на върха на планината“. Беше казано много за опустошителната сила на Нгану в подготовката за тази битка, но това не е добре, ако той не може да нанесе удар. И така, той разкри, че е работил със своя треньор, боксовата легенда Майк Тайсън, върху неговата „система за доставка“ по отношение на това как ще хване Фюри с тежък удар.

Нгану също обърна внимание на факта, че е трениран от Тайсън, признавайки, че ако Фюри се бие с някой друг, тогава Железния Майк щеше да го подкрепя, но камерунецът добави шеговито „той ме обича повече от теб“.

Фюри и Нгану се сблъскват в Рияд, Саудитска Арабия, на 28 октомври в „Битката на най-лошите“.