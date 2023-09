Посрещнаха с насмешка пояса за Фюри - Нгану

Феновете на бокса опустошиха WBC, след като беше обявено, че ще бъде даден специален колан на победителя от битката Тайсън Фюри срещу Франсис Нгану. Фюри и неговият екип обявиха, че ще се бият с Нгану по-рано през лятото, въпреки че коланът на Фюри в тежка категория на WBC няма да бъде заложен в бокса.

Съобщението за двубоя беше посрещнато с насмешка, до голяма степен поради факта, че опонентът на Циганския цар никога преди в живота си не се е боксирал професионално. Предстоящият сблъсък, планиран за 28 октомври, ще бъде под организацията на Световния боксов съвет (WBC) в Рияд, Саудитска Арабия.

Преди двубоя WBC обяви, че ще има специален колан за грабване, наречен "Коланът на шампиона на Рияд". Но феновете не са толкова убедени и отхвърлиха идеята.

Frank Warren introduces The Riyadh Championship belt 🏆



Gold is on the line for Tyson Fury and Francis Ngannou 🥊#FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/xK6Ag6RzaS