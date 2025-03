Челси започна преговори за Нико Уилямс, но има условие

Челси започна преговори за трансфера на 22-годишното крило на Атлетик Билбао Нико Уилямс, съобщава TEAMtalk.

Договорът на играча има клауза за предсрочно прекратяване на стойност 58 милиона евро. Въпреки това, както отбелязва източникът, преминаването в Челси може да не се осъществи, ако лондонският клуб не успее да се класира за Шампионската лига през следващия сезон, тъй като Уилямс желае да играе в най-престижния турнир.

🚨 Nico Williams is the dream wing target for top clubs like Chelsea, Arsenal, Bayern and let’s see what happens with Barcelona. More than 1 year ago, Chelsea wanted Nico Williams. For sure, they will add one more winger this summer window. You have to convince Nico, that’s the… pic.twitter.com/yG9nznxysn