Невиждан случай на Ю Ес Оупън

1/2-финалът при дамите на Ю Ес Оупън 2023 между Коко Гоф и Каролина Мухова предложи близо едночасово прекъсване на срещата поради невиждана досега причина за турнира от Шлема.

Протестиращ човек се залепи за пода на трибуните и докато организаторите и полицията се намесят и го изведат от корта мина над половин час.

Мъжът бе част от група протестиращи срещу замърсяването на природата.

Те твърдят, че част от спонсорите на турнира са виновници за екокатастрофи.

"Не искаме да пречим на спортистите по никакъв начин, целта ни е да привлечем вниманието на хората към проблема, защото след време може да няма тенис, на който светът да се наслаждава", споделя протестиращ.

Ето кадри от Туитър относно случката:

The man has been removed - 35 mins since the protest/disruption began #USOpen pic.twitter.com/bYhGawKGi2