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Всички резултати и голмайстори от квалификациите за Евро 2024

9 Септември, 2023 07:25 754 1

Всички резултати и голмайстори от квалификациите за Евро 2024

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Грузия – Испания 1:7 

Всички резултати и голмайстори от квалификациите за Евро 2024 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В петък вечер се изиграха нови седем квалификационни двубоя за Евро 2024.

Ето всички резултати и голмайстори:

Група А

Грузия – Испания 1:7
0:1 Мората 22', 0:2 Квирквелия 28', 0:3 Олмо 38', 0:4 Мората 40', 1:4 Чакветадзе 49', 1:5 Мората 66', 1:6 Уилямс 68', 1:7 Ямал 74'

Кипър – Шотландия 0:3
0:1 Мактоминей 6', 0:2 Портоа 16', 0:3 Макгин 30'

Група D

Хърватия – Латвия 5:0
1:0 Петкович 3', 2:0 Иванушец 13', 3:0 Петкович 44', 4:0 Крамарич 68; 5:0 Пашалич 78'

Турция – Армения 1:1
0:1 Дашян 49'

Група J

Босна и Херецеговина – Лихтенщайн 2:1
1:0 Джеко 3', 2:0 Лухингер (авт), 2:1 Волфингер 21'

Люксембург – Исландия 3:1
1:0 Шано 9', 2:0 Санчес 70', 2:1 Харалдсон 88', 3:1 Синани 89'

Словакия – Португалия 0:1
0:1 Фернандеш 43


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