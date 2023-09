Ханзи Флик официлно бе уволнен от националния отбор на Германия

Треньорът на националния отбор на Германия Ханзи Флик бе освободен от поста си, потвърдиха от германската федерация. Това се случва след последната загуба на Бундестима с 1:4, дошла в приятелска среща с Япония.

Германия е в много слаба форма, като вече 7 мача подред няма победа и напрежението върху националния отбор бе огромно. Федерацията ще обсъди кой да бъде новия треньор на тима, след като именно в Германия ще се проведе Евро 2024.

Руди Фьолер ще бъде временен треньор на отбора, докато бъде взето решение.

OFFICIAL: Hansi Flick has been sacked as Germany coach pic.twitter.com/RcENPpKkVq