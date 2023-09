"Новият Майк Тайсън" с наказателна акция в първи рунд

Моузес Итаума постигна пета поредна победа. Бърз нокаут за надеждата. 18-годишният тийнейджър е наричан с показателния прякор - "Новият Майк Тайсън".

Великобританецът Итаума разгроми на ринга белгиеца Буцета.

Битката се проведе в Лондон.

Итаума иска да стане най-младият световен шампион в "кралската" дивизия на бокса. Рекордът се държи именно от Майк Тайсън. Железния печели първата си световна титла в професионалния бокс на 20-годишна възраст.

Ето какво видео споделиха от TNT Sports в Туитър, от победата на младия Итаума:

