Джуд Белингам разочарова на терена, но показа класа след това (ВИДЕО)

Джуд Белингам е ключовата фигура в състава на Реал Мадрид от началото на сезона, но в дербито срещу Атлетико Мадрид снощи не успя да направи нищо впечатляващо и “белите” допуснаха загуба с 1:3.

Въпреки разочарованието от крайния резултат и слабото си представяне, английският национал демонстрира джентълменско повдение след последния съдийски сигнал, което му спечели много похвали.

Напускайки терена, Белингам заобиколи емблемата на Атлетико на тревата пред входа на тунела, вместо да я настъпи. По този начин халфът показа уважение към съперника.

В самия край на срещата Белингам можеше да бъде изгонен за грубо нарушение срещу Анхел Корея. Англичанинът се размина само с жълт картон.

От началото на сезона бившата звезда на Борусия (Дортмунд) има 5 гола и 1 асистенция в Ла Лига, а Реал е трети в класирането с 15 точки.

