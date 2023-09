Сръбската тенис звезда Новак Джокович предизвика международен скандал. Той отдаде почит на убитите сърби в Косово и Метохия със снимка в интернет, което ядоса черногорския политик Любомир Филипович.

Той поиска Джокович да бъде отстранен доживот от спорта и го обвини в опит да представи "терористи като герои".

"Джокович трябва да бъде наказан със забрана да играе тенис до края на живота си. Ако не това, поне действията му да бъдат осъдени от всички нормални хора по света. Той се присъедини към държавната пропаганда и опита да представи терористи като герои", написа политикът.

Думите му веднага бяха прието на нож от феновете на сърбина, които заляха социалните мрежи с коментари.

Đoković should be banned from tennis for life. If not banned than shunned by the normal people of the world. He is now joining Serbian state propaganda which is trying to portray terrorists as heroes. pic.twitter.com/4EIe2gfcUA