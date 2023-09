Падна най-старият рекорд в MotoGP

Брад Биндър постави нов абсолютен рекорд на пистата „Мотеги“ по време на втората тренировка преди Гран При на Япония в MotoGP. Южноафриканският пилот на КТМ завъртя обиколка за 1:43.489, с което подобри предишното върхово постижение, което бе дело на Хорхе Лоренцо от 2015 година.

Под рекорда на тогавашния пилот на Ямаха днес слязоха още Франческо Баная (Дукати) и Алейш Еспаргаро (Априлия), които бяха със съответно 0.029 и 0.295 по-бавни от Биндър в хода на 60-те минути за подготовка. Победителят от първата тренировка по-рано днес Хорхе Мартин (Прамак Дукати) се класира четвърти, на 0.354 от Биндър, а топ 5 оформи Марко Бедзеки (VR46 Дукати), който бе с 0.456 по-бавен от лидера. Днес Биндър дебютира с карбоновото шаси на КТМ, което бе използвано от Дани Педроса в Гран При на Сан Марино в началото на месеца.

That new carbon fibre chassis seems to work a treat! 😎@BradBinder_33 will lead them into Super Saturday! 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/vgUmC6qbnu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

За втората фаза на утрешната квалификация директно се класираха още Фабио Ди Джанантонио (Грезини Дукати), Йоан Зарко (Прамак Дукати), Маверик Винялес (Априлия), Пол Еспаргаро (Tech3 ГАСГАС) и миналогодишният победител в Япония Джак Милър (КТМ). Не е ясно дали австралиецът също използва карбоновото шаси, с което кара Биндър, или разчита на по-старото стоманено такова.

Първи извън челната десетка днес остана Мигел Оливейра (RNF Априлия), който бе с 0.026 по-бавен от Милър в битката за последното място, което дава право на директно участие в Q2 утре. Така португалецът ще трябва да кара в първите 15 минути на сесията за място, в която компания ще му правят Жоан Мир (Хонда), Фабио Куартараро (Ямаха), Марк Маркес (Хонда), Франко Морбидели (Ямаха), участващият с „уайлд кард“ този уикенд Кал Кръчлоу (Ямаха), Раул Фернандес (RNF Априлия), Такааки Накагами (LCR Хонда), Аугусто Фернандес (Tech3 ГАСГАС), Микеле Пиро (Дукати) и завърналият се в MotoGP след продължително отсъствие Алекс Ринс (LCR Хонда). Както винаги само най-бързите двама от тях ще продължат директно към битката в топ 12.

За разлика от първата тренировка по-рано днес, в която имаше само две падания, във втората броят на катастрофите бе по-висок. Раул Фернандес регистрира две падания в обратния завой №10, Милър се озова на земята в завой №11, а Марк Маркес записа своята 20-та катастрофа за годината, падайки в първия завой в самия край на сесията.

Out of Q2! 😮@marcmarquez93 will be heading to Q1 tomorrow due to this crash! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/9ZI6fsP2Yk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Най-тежкото падане обаче бе за Куартараро, който се озова на земята на завой №6 десетина минути преди края на тренировката. Французинът изпусна своя мотор върху бордюра още в подхода към кривата и падна много тежко, след което се претъркули няколко пъти в зоната за сигурност.

That one came out of nowhere! 😮@FabioQ20 took a fair whack there but thankfully it looks like he's been able to walk it off! 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/b3Bn67GGGn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Впоследствие пилотът на Ямаха се върна на пистата с втората си машина, но след завършека на сесията ясно си пролича, че той изпитва някакъв физически дискомфорт в резултат на падането си. Камерите в бокса уловиха Куартараро да накуцва след слизането си от мотора в края на петъчните тренировки на „Мотеги“.

Въпреки тези проблеми за сега очакванията са той да продължи участието си в домашния уикенд на Ямаха. А той ще продължи утре в 4:10 часа сутринта българско време с последната свободна тренировка. Тя ще бъде с продължителност от половин час, а само 10 минути след нейния край ще стартира и квалификацията, която както винаги ще определи реда за стартиране за спринта и основното състезание.

Спринтовата надпревара от 14-я кръг за сезон 2023 в MotoGP е предвидена за 9:00 часа утре и ще бъде с продължителност от 12 обиколки. От 9:00 в неделя пък трябва да стартира и основното състезание, което ще бъде с продължителност от 24 тура.