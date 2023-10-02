07.30 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
12.30 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 3
12.30 Рали, световен шампионат, Чили МАХ Спорт 1
14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
15.00 "Хебър" - "Крумовград" Диема спорт
15.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 3
15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Колоездене: Купа Берноки, мъже Евроспорт 2
17.30 "Пирин" - "Славия" Диема спорт
17.55 "Атромитос" - "Астерас" Диема спорт 3
19.00 "Насаф" - "Ал Сад" Диема спорт 2
19.00 "Сепахан" - "Ал Итихад" Нова спорт
19.30 "Сасуоло" - "Монца" МАХ Спорт 3
20.00 "Локомотив" (Пд) - ЦСКА Диема спорт
21.00 "Ал Насър" - "Истикхол" Нова спорт
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
22.00 "Лас Палмас" - "Селта" МАХ Спорт 4
22.00 "Тенерифе" - "Расинг" (Ферол) МАХ Спорт 2
22.00 "Фулъм" - "Челси" Диема спорт 2
02.00 НХЛ, "Филаделфия" - "Бостън" МАХ Спорт 2
2 Октомври, 2023 07:16 415 0
Спортът по Тв в понеделник (2 август)
Ето какво може да гледаме днес
07.30 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
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