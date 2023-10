Суперзвездата на Сакраменто изключително впечатлен от стрелбата на Везенков

Лидерът на Сакраменто Кингс Ди’Арън Фокс се изказа много ласкаво за новото попълнение на тима Александър Везенков. 25-годишният гард, който участва в тазгодишния Мач на звездите в НБА, призна, че е изключително впечатлен от стрелбата на българина.

“Саша е един от най-добрите стрелци в света! Наскоро имахме тренировка, на която стреляхме от тройката. Мисля, че от 150 опита той пропусна само 7”, сподели Фокс пред репортери по време на медийния ден в НБА.

De’Aaron Fox entering another Kings season where the conversation is much different a year later. Talks offseason, additions, expectations and the impressions of Sasha Vezenkov. pic.twitter.com/5rtbDOd5D8

Звездата на “кралете” добави, че всички в отбора се стараят да помогнат на Везенков с адаптацията и да го накарат да се чувства комфортно.

Друг съотборник на Везенков - Кевин Хъртър, също не скри, че е респектиран от прецизния мерник на българина.

“Саша стреля дяволски точно. Той вече счупи някои от рекордите ни от миналата година. Почти не пропуска. Ще трябва доста да поработим, за да го достигнем”, каза Хъртър, който е доказан стрелец от далечна дистанция и през изминалия сезон реализира 40,2% от опитите си за 3 точки.

Kevin Huerter says Sasha Vezenkov had come in and already broke all the team shooting records from last fall/offseason.



"He comes in and he doesn't miss. A lot of us have some work to do to catch up." pic.twitter.com/JXPBeyZkyQ