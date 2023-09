Суперзвезда в НБА и милионер изрева от цените на горивата: Това е просто магистрален грабеж (ВИДЕО)

Един от най-добрите баскетболисти в НБА – Джими Бътлър, се удиви от решенията на американското правителство поради цените на петрола в Щатите.

Играчът на Маями Хийт, който загуби финала през миналата година срещу Денвър Нъгетс, публикува видео от бензиностанция, където зареди гориво в своя автомобил. Той нарече цените на мястото като „грабеж“.

Джими Бътлър получава по над 45 милиона долара годишна заплата от „горещите“ и сега зареди 72 литра за 145 долара, които са равни към днешния ден на 269 български лева.

„Това е просто магистрален грабеж. Трябва да премина на електрическа кола“, сподели баскетболистът на Маями.

