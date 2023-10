Отиде си легенда на Манчестър Сити

Бившият нападател на Манчестър Сити Франсис Лий, който в последствие бе и президент на клуба, е починал на 79-годишна възраст, съобщиха шампионите на Англия.

Лий, който има 330 мача за "гражданите" и 148 гола, си е отишъл от този свят в ранните часове на днешния ден след продължителна битка с рака.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.



Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time.