Ибрахимович: Сексът е по-добър от вкарването на голове

Златан Ибрахимович даде първото си голямо интервю, след като взе решение да сложи края на състезателната си кариера в началото на юни тази година. Легендарният швед, който днес става на 42 г., разказа за всичко, което е постигнал в интервю за Пиърс Морган. Припомняме, че пред британския журналист преди време се изповяда и Кристиано Роналдо, когато имаше проблеми в Манчестър Юнайтед.

Цялото интервю със Злaтан ще бъде публикувано в близките дни. Морган го анонсира в "Туитър", разкривайки малка част от разговора им. Една от тях особено зарадва и разсмя публиката.

Морган попита Ибрахимович дали е от онези футболисти, които казват, че вкарването на голове е по-добро от секса, а шведът отговори в свой стил: "Сексът е по-добър. Всеки, който мисли обратното, има проблем в леглото."

