Франсис Нгану възнамерява да провали битката Фюри - Усик

Светът на бокса, а и не само, се зарадва на потвърждението, че сблъсъка за безспорната титла в тежка категория между Олександър Усик и Тайсън Фюри най-накрая е насрочен за края на тази или началото на следващата година, но има един човек, който все още може да попречи на събитието. На 28 октомври бившият шампион от UFC, превърнал се в дебютант в бокса, Франсис Нгану ще излезе на ринга срещу шампиона на WBC Фюри в 10-рундов двубой в Рияд. Въпреки че малцина извън неговия екип го прогнозират, победа на Нгану със сигурност ще провали надеждите на Фюри да се пребори за всички четири пояса с Усик.

Именно това е и мисълта, която стои зад неотдавнашния туит на Нгану, който зададе въпроса колко време трябва да излезе от ринга един боксьор след загуба с нокаут.

I don't know what's the minimum medical suspension in boxing but I really don't understand how Tyson can fight in December after what's going to happen on 10/28 🤔#FuryNgannou