Станаха ясни имената на хората, които подадоха оставки в Лудогорец

Лудогорец, чрез своя официален сайт, обяви, че цялото ръководство и спортно-технически щаб подават оставки. Това бе потвърдено пред медиите и от изпълнителния директор Ангел Петричев.
Ето имената на хората, които попадат в графите ръководство и спортно-технически щаб:
Ръководство: Александър Александров - президент; Ангел Петричев - изпълнителен директор; Георги Караманджуков - спортен директор; Козмин Моци - технически директор;
Спортно-технически щаб: Ивайло Петев - старши треньор, Светослав Дяков - помощник-треньор, Адмир Козлич - помощник-треньор, Ади Адилович - треньор на вратарите, Кайо Фонсека - видео анализатор, Николай Кирчев - тийм мениджър, Чаба Габриш - кондиционен треньор;
Селекционен съвет: Димитър Божкилов, Яков Папарков, Иван Цветков, Ивайло Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пурко
19:11 06.10.2023
2 вероятно
19:16 06.10.2023
3 Салам Лудогорие
19:18 06.10.2023
4 Гост
19:19 06.10.2023
5 ФУТБАЛЕРИТЕ ОТИВАТ В АРМИЯТА
19:27 06.10.2023
6 Артилерист
19:30 06.10.2023
7 НА ФУТБОЛИСТИТЕ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАРЯ ЛАК ЗА
Коментиран от #13
19:30 06.10.2023
8 По важно е !
Оранжево червените етрополчета !
Му ха, ха , ха, ха, ха, ха.....
19:36 06.10.2023
9 Мухарем
19:36 06.10.2023
10 Пръц
19:46 06.10.2023
11 Кангасейро
БГ от тогава.
19:47 06.10.2023
12 ЦСКА--София
20:05 06.10.2023
13 Зидаромазач
До коментар #7 от "НА ФУТБОЛИСТИТЕ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАРЯ ЛАК ЗА":Имаш една туба вазелин от мен....
20:06 06.10.2023