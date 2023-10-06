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Станаха ясни имената на хората, които подадоха оставки в Лудогорец

6 Октомври, 2023 19:00 1 384 13

Станаха ясни имената на хората, които подадоха оставки в Лудогорец

  • лудогорец-
  • футбол-
  • ръководство-
  • оставки

Това бе потвърдено пред медиите и от изпълнителния директор Ангел Петричев

Станаха ясни имената на хората, които подадоха оставки в Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец, чрез своя официален сайт, обяви, че цялото ръководство и спортно-технически щаб подават оставки. Това бе потвърдено пред медиите и от изпълнителния директор Ангел Петричев.

Ето имената на хората, които попадат в графите ръководство и спортно-технически щаб:

Ръководство: Александър Александров - президент; Ангел Петричев - изпълнителен директор; Георги Караманджуков - спортен директор; Козмин Моци - технически директор;

Спортно-технически щаб: Ивайло Петев - старши треньор, Светослав Дяков - помощник-треньор, Адмир Козлич - помощник-треньор, Ади Адилович - треньор на вратарите, Кайо Фонсека - видео анализатор, Николай Кирчев - тийм мениджър, Чаба Габриш - кондиционен треньор;

Селекционен съвет: Димитър Божкилов, Яков Папарков, Иван Цветков, Ивайло Димитров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пурко

    22 2 Отговор
    И съдийските им помощници да подадат оставки, както и обслужващия им персонал от ръководството на БФС. Ето до къде води дългогодишното толериране на един изкуствено създаден отбор

    19:11 06.10.2023

  • 2 вероятно

    4 0 Отговор
    тези с изписаните имена са щастливи. Викингите имат свещено число 13 , останалите наоколо са с 7,

    19:16 06.10.2023

  • 3 Салам Лудогорие

    11 1 Отговор
    Също и двама съдии от А група, перуката и кмета на Разград.

    19:18 06.10.2023

  • 4 Гост

    12 1 Отговор
    Не видях сватбата и кабаков

    19:19 06.10.2023

  • 5 ФУТБАЛЕРИТЕ ОТИВАТ В АРМИЯТА

    5 5 Отговор
    ТАГАРЕВ Е ТЕХНИЯ КУМИР ........... ТЕ ИСКАТ ДА МРАТ ЗА БОКО КИРО ПЕЕВСКИ , ХРИСТО ТАНАС И ..........ПАК ПОВТАРЯМ , ДА МРАТ ЗА ЗЕЛЕНСКИ И МАГАРЕВ ! ПО - БЕ - ДАААА БОКЛУЦИИИИ !

    19:27 06.10.2023

  • 6 Артилерист

    7 1 Отговор
    Разградският тумор има разсейки и в БФС, в съдийската комисия, сред политиците, начело с мутрата Борисов, който заведе цялото си правителство в Разград за откриване на една трибуна и др., които СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗРЯЗАНИ!

    19:30 06.10.2023

  • 7 НА ФУТБОЛИСТИТЕ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАРЯ ЛАК ЗА

    2 3 Отговор
    НОКТИ ........... НО НА ТИЯ КОИТО ОСТАВАТ -- НА ЛЕВСКИ СЪМ ПОДАРИЛ ЦЯЛА БАКА - РОЗОВИЧЪК !

    Коментиран от #13

    19:30 06.10.2023

  • 8 По важно е !

    5 5 Отговор
    Утре Левски да бие Литекс софия т.е.
    Оранжево червените етрополчета !
    Му ха, ха , ха, ха, ха, ха.....

    19:36 06.10.2023

  • 9 Мухарем

    3 2 Отговор
    Катуна се разпада, деца. Една отлична новина за българския футбол.

    19:36 06.10.2023

  • 10 Пръц

    4 0 Отговор
    За уреждане на мачове оставката няма да е достатъчна.Ангел Бончев беше отвлечен

    19:46 06.10.2023

  • 11 Кангасейро

    4 1 Отговор
    Пълна разруха и разгром, както всичко след 9.10.1989. Напишете нещо като успех или основополагащо достигнато в
    БГ от тогава.

    19:47 06.10.2023

  • 12 ЦСКА--София

    1 1 Отговор
    как са се превъзбудили - първите си 5 години нямаха дори равен срещу Лудогорец, но все космите им пречат

    20:05 06.10.2023

  • 13 Зидаромазач

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "НА ФУТБОЛИСТИТЕ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАРЯ ЛАК ЗА":

    Имаш една туба вазелин от мен....

    20:06 06.10.2023

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