Станаха ясни имената на хората, които подадоха оставки в Лудогорец

Кошмар: Биха футболен бос и арестуваха играчи след мач от Лигата на конференциите (ВИДЕО)

Мачът между АЗ Алкмаар и Легия (Варшава) от Лигата на конференциите, спечелен от нидерландския тим с 1:0, завърши с арестуването на двама футболисти н ...