Кристиано Роналдо говори за бъдещето си

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо говори за плановете си за бъдещето. Той призна, че феновете го правят по-щастлив.

"Феновете ме правят щастлив и аз им отвръщам със същото. Ще продължа да играя този и следващия сезон, а след това ще погледна тялото си и ще помисля дали мога да продължа или не. Усилената работа е това, което ме доведе до върха“, каза Роналдо пред O Jogo.

Португалецът играе за Ал Насър от януари 2023-а година. След 12 мача във всички турнири Роналдо отбеляза 12 гола и даде 6 асистенции.

Ал Насър след 10 мача в Саудитска Арабия е на трето място с 22 точки.

