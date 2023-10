Като извънземен: Съотборник на Везенков с чудовищна забивка (ВИДЕО)

Сакраменто Кингс разгроми като гост Юта Джаз в първи мач за сезона за новия тим на Везенков. 130:114 за гостите.

Александър се отличи с 8 точки. Той взезе като резерва в мача. Друга резерва за Сакраменто в срещата - Малик Монк пък замалко щеше да счупи коша на домакините.

При бърза контраатака звездата Де'Аарън Фокс намери Монк, който направи чудовищна забивка през съперников баскетболист.

Ето какво споделиха от Сакраменто в Екс:

yes, we're still on this dunk. https://t.co/67vAhcVFz6 pic.twitter.com/eUsHs00RG6