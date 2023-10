Новият Майк Тайсън се отчете четвърти нокаут в първи рунд (ВИДЕО)

Моузес Итаума не губи време, за да спечели двубоя си от галавечерта, в която основният мач бе Тайсън Фюри - Франсис Нгану. 18-годишният британски професионалист в тежка категория се справи с опонента си Ищван Бернат още в първия рунд и му бяха необходими общо 53 секунди, за да го нокаутира, предава gong.bg.

Итаума, определян като „Новия Майк Тайсън“, стартира силно и се зае с Бернат още от първите секунди. Той надделя над унгареца още в първия рунд. Не след дълго Итаума отбеляза нокдаун, като повали съперника си на платното. Бернат определено изпитваше болки, но се изправи на крака. Итаума отново се нахвърли върху него и нанесе огромен ъперкът, който за малко не го довърши. Само няколко секунди по-късно обаче той намери нокаута, принуждавайки съдията да се намеси и да прекрати състезанието.

За 18-годишният Итаума това е 6-а победа от 6 мача и четвърти нокаут. Всичките нокаути са в рамките на първи рунд! Той нокаутира Марсел Боде (23 сек преди края на първи рунд), Рамон Ибара (35 секунди преди края на първи рунд), Амин Буцета (1:33 мин преди края на първи рунд) и сега Ищван Бернат (1:53 мин преди края на първи рунд).

Мнозина предричат, че тинейджъра може да счупи рекорда на Майк Тайсън за най-млад световен шампион в тежка категория.

