Лука Дончич "полудя" в НБА (ВИДЕО)

Лука Дончич реализира "скромните" 49 точки, хвана 10 борби и направи 7 асистенции за победата на Далас Маверикс срещу Бруклин Нетс в мач от НБА.

При резултат 120:120 словенецът забоде тройка с една ръка през защитник и със сирената.

Крайното 125:120 се дължи най-вече на гарда от Балканите. Далас стартира сезона с баланс 2-0.

Ето какви кадри споделиха от НБА в Екс:

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨



HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.



Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl