Спортът по ТВ в сряда (16 юли)

06.00 Волейбол, Аржентина – Бразилия МАХ Спорт 2
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 11, мъже Евроспорт 1
17.30 Волейбол, България – Куба МАХ Спорт 2
17.30 Волейбол, Сърбия – Италия МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол, Иран – Полша МАХ Спорт 2
21.45 Динамо (Минск) – Лудогорец Диема спорт
03.30 Алианса (Лима) – Гремио МАХ Спорт 4
04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
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