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Спортът по ТВ в сряда (16 юли)

Спортът по ТВ в сряда (16 юли)

16 Юли, 2025 06:15 523 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (16 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Волейбол, Аржентина – Бразилия МАХ Спорт 2

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 11, мъже Евроспорт 1

17.30 Волейбол, България – Куба МАХ Спорт 2

17.30 Волейбол, Сърбия – Италия МАХ Спорт 4

21.00 Волейбол, Иран – Полша МАХ Спорт 2

21.45 Динамо (Минск) – Лудогорец Диема спорт

03.30 Алианса (Лима) – Гремио МАХ Спорт 4

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1


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