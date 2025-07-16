Руски социолог: Набиулина е най-големият враг на Украйна, вероятността войната да приключи тази година е нулева

Гуверньорът на Централната банка на Русия Елвира Набиулина е враг номер едно на Украйна, а не Шойгу или Герасимов. С икономическия си талант тя дърпа ...