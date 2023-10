Модрич скри топката в Ел Класико (ВИДЕО)

Лука Модрич се появи на терена в 63-ата минута на Ел Класико-то в Барселона. На Олимпийския стадион резултатът беше 1:0.

Илкай Гюндоган откри за Барселона. След като Модрич влезе в игра представянето на гостите драсчично се подобри. Белингам изравни. А в края на мача Лука асисира по ювелирен начин за втория гол на младока Джуд.

Не случайно Модрич е носител на Златна топка. 5 пъти европейски клубен шампион с Реал и двукратен 1/2-финалист на Световно първенство по футбол с Хърватия.

Може би най-гениалният халф от Балканите. Ето какви кадри споделиха в Екс. Късметът може би беше на страната на 38-годишния Модрич, но винаги, когато топката е в него е опасно за съперниковия тим:

LUKA MODRIĆ WITH THE ASSIST IN THE ADDED TIME AGAINST BARCELONA FOR THE WIN IN THE EL CLASICO.



Modrić found Bellingham who scored a brace against Barcelona tonight to give them three points and put them in the first place with 28 points in 11 matches. 🚨pic.twitter.com/lalvDa7kDj