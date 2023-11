Сръбски отбор по Counter-Strike 2 е рекламиран от... порноактриса

Сръбският отбор по Counter-Strike 2 Aurora Gaming предизвика погледите на всички да се насочат към него, след като заформи партньорство с руската актриса от филмите за възрастни Юлия "Ева Елфи" Романова.

В рекламата, порноактрисата, която е върл фен на NAVI и други eSports организации от източна Европа се появява в бар, където са геймърите от сръбския тим, а тя избира един от тях, с когото да си тръгне. В останалите публикации русата красавица е с фланелка на тима, а мотото гласи: "Кого ще избере Ева?".

😳 It was the most intense seconds of the guys' lives pic.twitter.com/QjmqWHyPdJ — Aurora (@TheAurora_GG) November 3, 2023

Колаборацията изглежда е по идея на общия спонсор на двете страни - руска компания за залози. Кампанията обаче изглежда меко казано странно за малката eSports организация, която освен CS2 тима си има само още един отбор, който се състезава в Apex Legends. Очаквано, мнозина от феновете на електронните спортове заклеймиха рекламата като "отвратителна" или дори провокираща "мисогинистични възгледи".

boys: girls don't know what a tough choice is



meanwhile girls: pic.twitter.com/z8xio0Rzn8 — Aurora (@TheAurora_GG) November 2, 2023

She picked the wrong one... pic.twitter.com/lhKKQUN52B — Aurora (@TheAurora_GG) November 3, 2023