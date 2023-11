Това е новият шампион в категория муха с нокаут кандидат за №1 на годината (ВИДЕО)

Адриан Куриел е новият шампион на IBF в категория муха. Мексиканецът нокаутира досегашният шимпион Сивенати Нончинга. Изпълнението на Куриел във втори рунд на битката им, може да претендира за нокаута на годината.

Носителят на титлата на IBF джуниър в категория муха Сивенати Нончинга се изправи срещу закаления в битките Адриан Куриел в подглавното събитие от картата във вечерта на Джо Кордина - Едуард Васкес в Казино Монте Карло в Монако.

Adrian Curiel upsets & knocks out Sivenathi Nontshinga in round 2 to become the new IBF light flyweight champion.#CordinaVazquez

pic.twitter.com/fy5whcukzl