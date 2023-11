Страхотен жест на Новак Джокович към Григор Димитров (СНИМКА)

Григор Димитров имаше невероятни последни седмици в тенис Тура, като показа най-добрата си игра от много време насам. Българинът стигна до финала на Мастърса в Париж, където загуби от Новак Джокович с 3:6, 4:6, но целият му път до този мач бе феноменален.

След края на двубоя Гришо се разчувства, усещайки какъв страхотен шанс е имал за трофей, а сърбинът прекъсна интервю което даваше, за да успокои своя добър приятел и колега, като отиде при него и го прегърна, казвайки му насърчителни думи.

Това показва за пореден път огромното уважение, което двамата спортисти имат един към друг.

Novak Djokovic stopped his interview to walk over & give Grigor Dimitrov a hug. 🥹 pic.twitter.com/ThFtwUdEU4