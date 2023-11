Страхотен поздрав към Григор Димитров

Моника Пуиг е на 30 години. Тя спечели златен олимпийски медал в тениса при дамите на сингъл през 2016 година. Моника вече не играе в професионалния тенис. Дамата е от Пуерто Рико и явно е фенка на Григор Димитров.

Българинът се завърна в първите 14 на ранглистата на АТП.

Моника пък написа в Екс за постижението на Димитров:

"Никой не заслужава повече това".

Nobody deserves it more! 🔥 https://t.co/qGEMo2ktbB