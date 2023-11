Фланелката на Боби Чарлтън от легендарния мач с Португалия бе продадена за сериозна сума

Фланелката на Боби Чарлтън от полуфинала на Англия с Португалия на Световното първенство през 1966 г. беше продадена за 59 040 паунда на търг, съобщават британските медии.

Във въпросната среща вече покойната легенда отбеляза два гола срещу “мореплавателите” за победата с 2:1, с която англичаните се класираха на финала на домашния си Мондиал. Впоследствие те спечелиха и първата си и единствена до момента световна титла в мача срещу Германия.

The England shirt worn by Sir Bobby Charlton in the 1966 World Cup semi-final has been sold at auction 💰#BBCFootball pic.twitter.com/1ytgOF1L4z