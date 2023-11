Пускат фланелки на Меси от Мондиал 2022 на търг за 10 милиона долара

Комплект от шест фланелки на Лионел Меси от световното първенство в Катар ще бъдат пуснати на търг през декември. Исканата първоначална сума за екипите на Аржентина с името на Меси е около 10 млн. долара.

Фланелките на Меси са от мачовете на Аржентина срещу Саудитска Арабия, Мексико, Австралия, Нидерландия, Хърватия и финала срещу Франция.

Рекордът за най-скъпа фланелка на спортист държи тази на баскетболната легенда Майкъл Джордан. Екипът на Чикаго Булс от 1998 с името на Джордан бе продадена за сумата от 10,1 млн. долара миналата година.

Six of Lionel Messi's World Cup-winning shirts are set to smash the record for a collection of sporting memorabilia at an auction 💰



If you could have one piece of sports memorabilia in history, what would it be? 🤔 pic.twitter.com/8X4pcoTh9m