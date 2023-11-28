12.00 "Инчеон" - "Йокохама" Нова спорт
14.00 "Шандун" - "Кая" Нова спорт
14.00 Тенис, турнир в Джеда МАХ Спорт 1
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
16.00 "Фейенорд" - "Атлетико" (младежи) МАХ Спорт 3
18.00 "Навбахор" - "Ал Хилал" Нова спорт
18.10 Волейбол, "Будьовица" - "Ястжембски" МАХ Спорт 2
14.00 Тенис, турнир в Джеда МАХ Спорт 1
19.45 "Лацио" - "Селтик" МАХ Спорт 3
19.45 "Шахтьор" - "Андверпен" МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
22.00 "Фейенорд" - "Атлетико" МАХ Спорт 1
22.00 "Барселона" - "Порто" МАХ Спорт 2
22.00 "Милан" - "Борусия" (Дортмунд) МАХ Спорт 3
22.00 ПСЖ - "Нюкасъл" МАХ Спорт 4
22.00 "Уотфорд" - "Норич" Диема спорт 2
03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Питсбърг" МАХ Спорт 2
28 Ноември, 2023 07:00 436 0
Спортът по ТВ във вторник (28 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 "Инчеон" - "Йокохама" Нова спорт
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